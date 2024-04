Aiuta una donna in difficoltà, picchiato a sangue a Rimini

agenzia

La polizia denuncia tre persone

RIMINI, 21 APR – Sabato poco prima dell’alba la Polizia è intervenuta a Rimini in soccorso di un giovane picchiato da tre cittadini, ora denunciati a piede libero per lesioni personali aggravate. Erano circa le 3.15 di notte quando, due volanti della Questura di Rimini sono state inviate in via Sigismondo, in pieno centro storico perché era giunta al 112 una chiamata di emergenza da parte di un ragazzo che diceva di essere stato picchiato da tre persone mentre tentava di soccorrere una donna. Giunti sul posto, gli agenti hanno aiutato il ragazzo che era ancora a terra e con segni al volto. Ai poliziotti ha raccontato che era intervenuto in difesa di una ragazza che veniva picchiata da un uomo ed era stato aggredito a sua volta. In tre l’avevano picchiato con calci e pugni e lasciato a terra sanguinante. Poi si erano spostati in una via limitrofa a bere e scherzare con altri amici. I poliziotti, dopo aver raccolto la testimonianza della persona ferita, hanno identificato i tre aggressori denunciandoli per lesioni aggravate.

