Aiuti Stato illegali a allevatori, a giudizio politici VdA

Procura Corte conti e Finanza: danno erariale per 4 milioni

AOSTA, 12 SET – La procura della Corte dei conti per la Valle d’Aosta ha citato a giudizio 16 persone, tra cui l’attuale presidente della Regione, Renzo Testolin (Uv), la senatrice Nicoletta Spelgatti (Lega) ed Emily Rini (Fi), consigliera del ministro Tajani, per un presunto danno erariale di quasi quattro milioni di euro (3.999.787,42) per l’annualità 2018. L’udienza si terrà il 26 marzo. La cifra, in base alle indagini della Gdf di Aosta, si riferisce agli “aiuti di Stato illegalmente concessi” da due giunte regionali all’Associazione regionale degli allevatori valdostani per “l’organizzazione di mostre, fiere concorsi e rassegne zootecniche”.

