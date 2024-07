«Aiuto! Sono stata accoltellata», ma dopo la chiamata al 112 muore: a Bergamo un’altra donna uccisa

IL FEMMINICIDIO

Omicidio nella notte a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Poco prima dell’1, in via Castegnate, una donna di 3o anni, originaria di Bottanuco (Bergamo) ma che abitava a Terno da circa tre anni con il suo compagno, è stata soccorsa in strada con ferite da arma da taglio al torace e alla schiena. Aveva perso molto sangue. Portata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è poi deceduta.

La donna aveva l’abitudine di uscire a correre di sera da sola. È stata lei stessa a chiamare il 112, riuscendo a dire: «Aiuto! Sono stata accoltellata».