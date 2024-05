Al carcere di Avellino pugni e colpi di forbice contro un agente

agenzia

Contuso anche un altro agente intervenuto nella colluttazione

AVELLINO, 30 MAG – Pugni e colpi di forbice contro un agente della Polizia penitenziaria: l’ennesimo episodio critico all’interno del carcere di Avellino viene denunciato da Raffaele Troise, segretario Gau di Avellino. L’episodio si sarebbe verificato nel tardo pomeriggio di ieri nel reparto detenuti “protetti” uno dei quali, approfittando dell’apertura dello sbarramento per consentire l’accesso agli operatori sanitari per la consegna delle terapie serali, ha tentato di guadagnare l’esterno ma è stato fermato da un agente. È nata una colluttazione nel corso della quale il poliziotto è stato colpito da calci e pugni e poi ferito al collo con delle forbici. Un altro agente intervenuto è rimasto contuso. Entrambi hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Avellino. Il nuovo episodio critico si aggiunge a quello verificatosi martedì scorso quando un detenuto, in attesa nella sala immatricolazione, aveva tentato l’evasione. Troise, esprimendo solidarietà agli agenti feriti, sottolinea come gran parte “delle criticità che si verificano quasi quotidianamente nel carcere di Avellino sono dovute al sovraffollamento: attualmente sono 637 i detenuti a fronte di una capienza di 507 posti”.

