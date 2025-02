Al concorso infermieri in Fvg si presentano in 367 per 355 posti

agenzia

Un fallimento per sindacato, normale per azienda sanitaria

TRIESTE, 23 FEB – Alla prima prova dell’ultimo concorso regionale per infermieri indetto dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs) venerdì scorso, si sono presentati solo 367 candidati dei 570 che avevano fatto domanda, su 355 posti disponibili. Lo scrive il quotidiano Il Piccolo registrando le critiche della Uil sul caso. “Tra chi potrebbe non passare le prove e chi si è iscritto al concorso ma è già assunto a tempo determinato, rischiamo di avere non più di 250 infermieri reali. E potrebbe già essere una stima ottimistica”, dice Stefano Bressan, segretario della Uil Fpl Fvg. Il sindacato è convinto che i posti messi a bando siano “un numero drammaticamente insufficiente per colmare le carenze strutturali” del sistema sanitario regionale. Una decina di anni fa per un egual numero di posti si sarebbero presentati tremila e più candidati. E il trend attuale potrebbe addirittura peggiorare: “Non si coprirà “nemmeno la metà dei posti, il sistema potrà tenere per due o tre anni; 5 al massimo”, ha detto Bressan. Il problema scaturisce dal calo demografico ma anche dalla scarsa attrattività della professione, che va resa interessante con “incentivi economici, politiche di welfare aziendale, premialità diverse”. Magari cercando professionalità anche nelle regioni del Sud dove i numeri ai concorsi sono ancora alti. In Fvg sono 10 mila gli infermieri iscritti agli ordini, ma il fabbisogno sarebbe più alto. Al contrario, al Piccolo la direzione di Arcs fa sapere che il concorso non è un fallimento: “Il numero di candidati presentatisi è ben al di sopra di quanto normalmente si registra nelle prove concorsuali”. E che è allo studio “una incentivazione” del personale infermieristico.

