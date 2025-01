Al culmine di una lite accoltella il figlio, denunciato 70enne

agenzia

Un 42enne chiedeva soldi e aveva minacciato madre nel Bergamasco

BERGAMO, 25 GEN – Al culmine di una lite familiare, nata per una richiesta di denaro al padre, il genitore di 70 anni ha sferrato tre coltellate al figlio di 42. Quest’ultimo, soccorso, è stato ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri a San Giovanni Bianco, in valle Brembana, nel Bergamasco. Il diverbio – hanno ricostruito i carabinieri – è degenerato rapidamente a causa dello stato di alterazione del figlio che, nella concitazione, si è scagliato contro la madre. Da qui il padre ha reagito, colpendo il figlio con un coltello. Subito dopo il padre e la madre, richiesto l’intervento dei soccorsi, hanno prestato le prime cure al figlio e chiesto aiuto ai vicini. Il 42enne è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato. I carabinieri, avviate le indagini e ascoltati i genitori del quarantaduenne, hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate il padre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA