Al Mauriziano di Torino il primo ambulatorio per pazienti Dmd

agenzia

Potranno effettuare in un'unica giornata tutti gli esami

TORINO, 12 GEN – Potranno effettuare in un’unica giornata tutti i controlli e gli esami periodici in ambito sia respiratorio che cardiologico. All’ospedale Mauriziano di Torino è stato avviato il per i pazienti con distrofia muscolare di Duchennem (Dmd) il primo ambulatorio multispecialistico delle complicanze croniche respiratorie e cardiologiche che diventerà un punto di riferimento nazionale per questa patologia genetica rara, che colpisce un migliaio di persone in Italia. L’ambulatorio è stato realizzato con l’associazione di pazienti ‘Parent Project’ “Al Mauriziano – spiega Fabrizio Racca, direttore della Struttura di Anestesia e Rianimazione generale, che si occupa di questa patologia da circa 20 anni – i pazienti seguiti dal servizio possono effettuare in un’unica giornata tutti i controlli periodici necessari in ambito sia respiratorio sia cardiologico. In media, il Day Service si svolge due volte all’anno per ogni paziente e riguarda un totale di circa 50-60 pazienti all’anno”. “La prevenzione delle complicanze respiratorie e cardiache è un aspetto fondamentale della presa in carico nei pazienti giovani e adulti che convivono con la Duchenne – aggiunge Racca -. In questo senso, oltre alla Direzione sanitaria del Mauriziano, che ha accolto il progetto, sottolineo il grande contributo della Struttura di Pneumologia diretta da Roberto Prota e della Struttura di Cardiologia diretta da Giuseppe Musumeci, tasselli fondamentali nel mosaico di cura dei nostri pazienti”. Le unità del Mauriziano operative sul progetto sono quelle di Anestesia e Rianimazione Generale, che svolge il ruolo di capofila, Pneumologia, Cardiologia, Riabilitazione e rieducazione funzionale. Il Day Service vede coinvolte numerose professionalità: anestesista/rianimatore, pneumologo, tecnico di fisiologia respiratoria, cardiologo, fisiatra e fisioterapista. Un obiettivo secondario del progetto è quello di implementare un’offerta chirurgica multispecialistica specifica, attenta alle necessità dei pazienti con Dmd.

