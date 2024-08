Al medico eroe di Vergarolla intitolato giardino a Trieste

agenzia

All'interno dell'Ospedale Maggiore cerimonia per Micheletti

TRIESTE, 19 AGO – L’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina con una breve cerimonia ha intitolato oggi il giardino interno dell’Ospedale Maggiore al dottor Geppino Micheletti, medico eroe impegnato a curare i feriti della strage di Vergarolla, il 18 agosto 1946. Di Micheletti è stata ricordata la grande dedizione e il senso del dovere per la professione medica dimostrata nello svolgere il proprio lavoro: nella potente esplosione di 28 mine antinave sulla spiaggia di Pola (Croazia) Micheletti perse due figli, il fratello e la cognata eppure continuò a soccorrere i feriti e i mutilati all’ospedale Santorio di Pola per più di 24 ore. ASUGI individua in Micheletti il “simbolo del coraggio dell’abnegazione e la dedizione con cui tutto il personale sanitario nel mondo svolge giorno dopo giorno il proprio lavoro anche in condizioni drammatiche senza mai tirarsi indietro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA