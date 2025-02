Al padre di Ramy assegnato un premio per la virtù civica

agenzia

A Milano il riconoscimento per l'edizione di Panettone d'oro

MILANO, 06 FEB – C’è anche Yehia Elgaml, il padre di Ramy, il ragazzo morto in un inseguimento con i carabinieri il 24 novembre a Milano, tra i vincitori del Premio alla virtù civica conferito per la XXV edizione di Panettone d’oro. Il premio è promosso dal Coordinamento dei comitati milanesi e sostenuto da Comieco – Consorzio nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, con il patrocinio del Comune di Milano. Il padre di Ramy “pur sopraffatto dal dolore, non ha mai smesso di esprimere pubblicamente fiducia nell’azione delle Istituzioni – si legge nelle motivazioni del riconoscimento – che stanno operando nella ricerca della verità dando un grande esempio di civismo e integrazione”. “In una società sempre più frammentata, le occasioni di accendere un riflettore su chi, quotidianamente, opera per rafforzare il senso di comunità, assumono un’importanza fondamentale”, spiega Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. E’ stato inoltre premiato Emin Haziri, chef di successo, fuggito con la famiglia a 7 anni dal Kossovo in guerra, che si impegna a sfamare i senzatetto, e don Paolo Steffano, sacerdote che opera in realtà difficili dell’hinterland di Milano. I vincitori saranno premiati sabato mattina al teatro Franco Parenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA