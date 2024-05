Al presidio di Milano con cartello ‘stop genocidio’, contestati

agenzia

Identificati consiglieri Verdi cui poi è stata data la parola

MILANO, 05 MAG – “Contro le minacce agli ebrei e contro il genocidio a Gaza” è il cartello con il quale si sono presentati oggi in piazza Cordusio a Milano i consiglieri comunali dei Verdi Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara, in occasione del presidio contro l’antisemitismo organizzato dal collega di Azione, Daniele Nahum. Cartello per cui sono stati contestati. I due consiglieri erano insieme ad altre due persone. “Stuzzicavano i partecipanti” ha spiegato il presidente della Comunità ebraica Walker Meghnagi, che ha chiesto al presidio di spostarsi di qualche metro mentre la Digos ha identificato i due consiglieri in un normale controllo. Gorini, prima dell’inizio del presidio, ha sottolineato la necessità di avere piazze “non divisive, la nostra sensazione che ci sia un tentativo pericoloso, quello di separare e usare strumentalmente l’antisemitismo. Se può dire che è contro l’antisemitismo solo chi appoggia il colonialismo sionista, non sono assolutamente d’accordo – ha spiegato – ma allo stesso tempo reputiamo giusto essere in tutte le piazze”. Una mezz’oretta dopo, proprio quando Nahum ha preso la parola, dei ragazzi dalla parte opposta hanno iniziato a contestare. “E ho detto loro di andarsene via” ha spiegato Meghnagi contento comunque della manifestazione che “è andata benissimo. C’erano praticamente tutti i partiti che ringrazio. I consiglieri sono poi intervenuti dal palco. A Gorini “ho dato la parola avendo invitato trasversalmente tutte le parti politiche”, ha detto Nahum che comunque al microfono ha ribadito che “a Gaza non è in corso alcun genocidio”.

