Al Tribunale dei Ministri la denuncia vittima torture Almasri

agenzia

Da pm Roma. Atto d'accusa a Meloni e ministri di favoreggiamento

ROMA, 25 FEB – La Procura di Roma, in base a quanto si apprende, ha inviato al Tribunale dei Ministri, la denuncia presentata il 3 febbraio scorso da Lam Magok Biel Ruei cittadino sudanese vittima e testimone delle torture del generale libico Osama Almasri, in cui si accusa la premier Meloni e i ministri Nordio e Piantedosi. L’invio degli atti avviene nel fascicolo già trasmesso con la denuncia presentata dall’avvocato Luigi Li Gotti, in cui si ipotizzano oltre al favoreggiamento anche peculato e omissioni di atti d’ufficio. Il Tribunale dei Ministri ha già proceduto ad una richiesta di esibizione di atti presso il ministero della Giustizia e Viminale.

