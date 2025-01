Al via 25 febbraio processo al presunto killer di Sharon Verzeni

agenzia

Davanti alla Corte d'assise con giudizio immediato

MILANO, 20 GEN – Comincerà il 25 febbraio davanti alla Corte d’assise di Bergamo il processo per Moussa Sangare, il 30enne di Suisio, nel Bergamasco, che uccise a coltellate Sharon Verzeni a Terno d’Isola (Bergamo) nel luglio dell’anno scorso. L’uomo è accusato di omicidio pluriaggravato. Oltre che i futili motivi e la premeditazione, il pm Emanuele Marchisio gli contesta l’aggravante della minorata difesa per l’orario notturno, il luogo che era deserto e le condizioni della vittima che stava ascoltando musica con le cuffiette, risultando quindi più vulnerabile a un’aggressione a sorpresa alle spalle come quella che ha subito. Sharon fu uccisa con cinque coltellate al corpo la notte del 30 luglio del 2024 e Sangare fu catturato dopo un mese di indagini e confessò il delitto. La Procura di Bergamo ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato, senza passare quindi dall’udienza preliminare.

