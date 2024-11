Al via a Orvieto le riprese della serie su Amanda Knox

agenzia

Il set si sposterà poi a Perugia, impegnate 200 persone

ORVIETO (TERNI), 04 NOV – Sono cominciate a Orvieto le riprese per la serie tv su Amanda Knox per Hulu, il canale in streaming della Disney. Il set nei prossimi giorni si sposterà a Perugia dove nel 2007 venne uccisa Meredith Kercher. La serie infatti è legata al coinvolgimento in quella vicenda giudiziaria di Knox, condannata e poi definitivamente assolta per il delitto della studentessa inglese al quale si è sempre proclamata estranea. A Orvieto vengono girate in particolare le scene del processo. Ambientato nel palazzo del Capitano del popolo e in una delle piazze della città umbra. Sono impegnate oltre 200 persone tra attori, comparse e figure tecniche. Alcune scene della serie saranno poi riprese nel centro storico di Perugia. Amanda Knox è tra i produttori della serie insieme a Monica Lewinsky, l’ex stagista coinvolta con l’allora presidente Bill Clinton nello scandalo Sexgate. Hulu ha chiesto otto episodi di un’ora ciascuno. La descrizione ufficiale spiega che la serie “è basata sulla storia vera di come la Knox è stata erroneamente condannata per l’omicidio di Meredith e descrive la sua odissea di sedici anni per liberarsi”.

