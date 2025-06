Al via a Rimini ‘Spiaggia Libera Tutti’, l’arenile inclusivo

agenzia

Da lunedì 16 nel cuore balneare della città romagnola

BOLOGNA, 14 GIU – Al via a Rimini, lunedì 16 giugno, il progetto ‘Spiaggia Libera Tutti’. Nel cuore balneare della città, all’ombra della grande Ruota Panoramica di piazzale Boscovich, aprirà i battenti uno spazio curato e inclusivo pensato per garantire l’accesso al mare a tutte le persone, con particolare attenzione a chi ha disabilità motorie, sensoriali o cognitive. Per questo l’area è dotata ampie passerelle che arrivano fino all’acqua; 16 gazebo prenotabili, su pedane, che offrono riparo dal sole; docce calde, servizi igienici accessibili e sedie da mare per facilitare l’ingresso in acqua, personale formato e sempre disponibile. La ‘Spiaggia Libera Tutti’. sarà aperta tutti i giorni, dal 16 giugno all’8 settembre, dalle 7.30 alle 19.30, A gestire per questa prima estate il progetto ‘SpiaggiaLiberaTutti’ è la cooperativa sociale Onlus “Amici di Gigi”, soggetto capofila di un gruppo che vede la presenza di Club Nautico di Rimini, Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica RiminiUp, Cooperativa sociale Service Web, Inopera Impresa sociale, Cooperativa Bagnini Rimini sud e The Beachl. Sarà possibile prenotare gazebo e ombrelloni telefonicamente o attraverso WhatsApp e on line al sito spiaggialiberatutti.it per un massimo di 7 giorni consecutivi, anche per mezza giornata.

