Al via evento della campagna ‘Mare di legalità’ a Ostia

Con Mattarella. Otto barche saranno intitolate a vittime mafia

ROMA, 28 GIU – Ha preso il via l’evento inaugurale della campagna della Lega Navale Italiana “Mare di Legalità”, al porto turistico di Roma, a Ostia, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto all’arrivo dai bambini della Lega Navale. La campagna “Mare di Legalità” prevede l’impiego di imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata che sono state affidate dall’autorità giudiziaria all’associazione per lo svolgimento di attività di interesse istituzionale con al centro la promozione del mare, della legalità e dei “nove principali valori della Lega Navale italiana: accoglienza, competenza, rispetto, lealtà, appartenenza, disponibilità, solidarietà, sostenibilità e amore per il mare”. Otto barche – delle 25 impiegate nel programma – nel corso della cerimonia saranno intitolate alla memoria e all’impegno di alcune vittime della mafia e del terrorismo. Tra i presenti all’evento anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, il capo di Stato maggiore della Marina Militare Enrico Credendino, il capo della polizia Vittorio Pisani.

