Al via il Napoli Pride Park, solidarietà con Budapest

agenzia

"Al fianco di chi lotta per i propri diritti in tutto il mondo"

NAPOLI, 28 GIU – Prende il via oggi, organizzato dal Comitato Napoli Pride in collaborazione con il Comune di Napoli, la terza edizione del Napoli Pride Park presso il Real Albergo dei Poveri. E l’apertura è dedicata a un gesto di vicinanza al Budapest Pride, in programma anch’esso oggi, nonostante il divieto del governo ungherese. “Il Napoli Pride è e sarà sempre al fianco del Budapest Pride e di tutte le persone LGBTQIA+ che lottano per i propri diritti in ogni parte del mondo. Questo evento sottolinea l’importanza della solidarietà transnazionale in un momento in cui i diritti LGBTQIA+ sono minacciati in diverse parti del globo”, si legge in una nota di Arcigay Napoli. In questo contesto, il Napoli Pride lancia anche “un accorato appello alle istituzioni europee, affinché condannino fermamente la decisione del governo ungherese di vietare le manifestazioni Pride. Si chiede che l’Unione Europea si faccia garante dei diritti fondamentali e della libertà di espressione in tutti gli Stati membri, intervenendo con decisione contro ogni forma di discriminazione e oppressione”. Quella del Napoli Pride sarà “una settimana ricca di incontri, dibattiti e storie, un programma intenso all’insegna di arte, cultura, politica e intrattenimento”, dicono gli organizzatori. Gli eventi si terranno ogni giorno dalle ore 18, da oggi a venerdì 4 luglio. Sono previsti “due momenti salienti di riflessione politica”: mercoledì si discuterà di “Intersezionalità e omonazionalismo”; venerdì il tema sarà “Europa, diritti e Pace”. Inoltre, ogni giorno, dalle 18 alle 20, sarà possibile effettuare test rapidi, anonimi e gratuiti per Hiv e sifilide. Saranno disponibili anche informazioni su vaccinazioni, PrEP e PEP grazie al check point allestito per l’occasione. Per tutta la durata della manifestazione, il Pride Park ospiterà desk, stand, info points e gruppi di lavoro. A fine giornata, dopo le ore 22, sono in programma spettacoli e musica. All’interno del Pride Park saranno inoltre allestite diverse mostre tematiche dedicate a genere, diritti e alla storia del movimento di liberazione LGBTQIA+.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA