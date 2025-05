Al via ‘il sorriso nasce anche dalla forza di una mamma’

agenzia

Operation Smile, raccolta fondi per bimbi con malformazioni

ROMA, 05 MAG – La resilienza e la forza della mamme con bambini che sono nati con malformazioni al volto sono al centro della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Il sorriso nasce anche dalla forza di una mamma”, che la Fondazione Operation Smile Italia Ets promuove in occasione della Festa della Mamma e per tutto il mese di maggio. Fondi che serviranno per i programmi medici di Operation Smile nei Paesi a basso e medio reddito, e che includono anche percorsi di nutrizione e supporto psicologico e logopedico per i bambini nati con malformazioni del volto come le labiopalatoschisi. “Nei Paesi a medio e basso reddito, si stima che 9 persone su 10 non abbiano accesso a cure chirurgiche essenziali. Spesso le famiglie percorrono lunghe distanze da villaggi remoti per poter raggiungere i nostri Centri di Cura e i programmi chirurgici – afferma Marcella Bianco, Direttore della Fondazione Operation Smile Italia Ets – Eppure, ogni giorno in Operation Smile assistiamo alla straordinaria forza, determinazione e coraggio delle famiglie che non si arrendono mai, che abbracciano la speranza e che lottano per dare ai loro figli un futuro pieno di possibilità. Sono in particolare le mamme che vogliamo celebrare in occasione della Festa della Mamma: le incredibili madri che ispirano speranza, perseverano nelle difficoltà e svolgono un ruolo essenziale nel percorso di cura dei bambini. Perché il nostro impegno è volto a supportarle nel viaggio più importante: quello verso un futuro dove la salute sia garantita grazie a cure complete, sicure e di qualità”.

