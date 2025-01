Al via iscrizioni a scuola, su Unica attese di oltre un’ora

agenzia

C'è tempo fino al 10 febbraio

ROMA, 21 GEN – Hanno preso oggi il via le iscrizioni per tutti gli ordini di scuola. C’è tempo fino alle ore 20.00 del 10 febbraio per presentare l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026. Tuttavia l’intenso numero di genitori che si sono collegati ha provocato forti rallentamenti e anche in questi minuti il tempo stimato per accedere al servizio è di più di 1 ora. Problemi similari tuttavia si sono verificati anche negli anni passati e poi sono stati risolti. Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite la piattaforma Unica, raggiungibile all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it.

