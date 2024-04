Al via le prove generali per il caos traffico al Brennero

agenzia

Da domani in Austria si viaggerà su un'unica corsia

BOLZANO, 02 APR – Domani iniziano le verifiche al ponte Lueg sul versante austriaco dell’autostrada del Brennero in vista del rifacimento del viadotto, previsto per l’anno prossimo. Per quanto riguarda la viabilità si tratta di una sorta di prove generali per il caos atteso poi l’anno prossimo. Dal 3 al 12 aprile si viaggerà infatti su un’unica corsia in direzione sud e dal 10 al 30 aprile invece su un’unica corsia verso nord. Si temono rallentamenti e code. Anche durante i lavori di rifacimento in ogni direzione sarà disponibile un’unica corsia. Per questo motivo gli autotrasportatori chiedono per la durata dei lavori una sospensione del divieto di transito notturno per i tir.

