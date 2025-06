Al via Lorkinos Naval Living Lab, il mare per tutti

agenzia

Peschereccio sequestrato da GdF riutilizzato per inclusione

NAPOLI, 05 GIU – E’ ormeggiata al molo della Guardia di Finanza di Nisida, la nave Lorkinos che questa estate ospiterà una serie di attività pensate per superare barriere fisiche e culturali, favorendo il coinvolgimento attivo di persone con diverse abilità. Varato nella darsena Acton della Marina Militare, il peschereccio sequestrato dalla Guardia di Finanza durante un’operazione contro l’immigrazione clandestina, oggi è un hub culturale, sportivo e sociale completamente accessibile a tutti. Un esempio virtuoso di riutilizzo per fini sociali di un bene confiscato alla criminalità. l’imbarcazione ospiterà attività educative, turistiche e di inserimento lavorativo per soggetti fragili. Per Enrico Perillo, amministratore Isolahabile e ideatore del progetto Lorkinos Naval Living Lab : “Non è solo un’imbarcazione, ma un simbolo di trasformazione e di speranza”. Il natante ospiterà questa estate una serie di attività per percorsi formativi ed educativi a persone che altrimenti non potrebbero vivere il mare su un’imbarcazione. Nel messaggio che ha fatto pervenire all’iniziativa il Ministro della Difesa Guido Crosetto si sottolinea la valenza dell’inziativa: “Siete riusciti in qualcosa di straordinario. Avete preso un simbolo dell’illegalità e lo avete convertito in un luogo vivo al servizio della comunità. Lo avete fatto con intelligenza, ma soprattutto con cuore e con passione. Il Lorkinos non è solo una barca, è una nave ammiraglia dell’accessibilità, un laboratorio sociale e umano dove il mare diventa spazio di diritti, di sogni e di partecipazione attiva. Un luogo dove le persone con disabilità non sono ospiti ma protagonisti”.

