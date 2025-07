Al via nuovo ingresso a Medicina, oltre 54mila gli iscritti

Università

64.825 hanno completato iter in Atenei per il semestre aperto

Sono 64.825 gli iscritti che hanno completato la fase di iscrizione presso gli atenei per il semestre aperto, di questi in 54.313 hanno scelto Medicina e Chirurgia. Dal 2025-2026 prenderà il via la riforma voluta dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che prevede il superamento dei test d’ingresso e l’istituzione di un semestre aperto con accesso libero e con la contemporanea iscrizione a un altro corso di studio affine. Gli studenti iscritti al corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria sono 4.473, mentre sono 6.039 i ragazzi che hanno optato per il corso di Medicina veterinaria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA