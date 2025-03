Al Villaggio IN Italia debutta la mostra ‘Donne d’Europa’

agenzia

Sottosegretaria Rauti a Venezia, 'omaggio a 24 storie femminili'

VENEZIA, 30 MAR – Da Giovanna D’Arco a Maria Callas, da Marie Curie a Maria Cristina Luinetti. Debutta al Villaggio IN Italia di Venezia la mostra ‘Donne d’Europa’, un percorso attraverso la storia di 24 grandi personaggi femminili che hanno segnato la storia, dal campo scientifico a quello culturale e sociale. L’esposizione, ideata dalla sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti, è stata allestita nella Tesa 41 dello storico Arsenale della città lagunare dove in questi giorni si sono tenuti anche convegni e iniziative legate proprio al giro del mondo della nave scuola della Marina Militare. I pannelli con le immagini e le descrizioni delle ‘Donne d’Europa’ accompagnano i visitatori lungo l’intero porticato che porta alla Conference Hall, in una sorta di passeggiata costellata di imprese, battaglie, scoperte e affermazioni tutte al femminile. “Abbiamo voluto raccontare 24 profili femminili, di cui 4 italiani e 20 stranieri – ha detto la sottosegretaria Rauti durante l’inaugurazione -. Sono tutte donne che si sono affermate e che si sono impegnate per un’idea, per qualcosa o per qualcuno. Ogni singola storia racconta qualcosa di nuovo. Queste sono le donne d’Europa, ora dobbiamo cercare di immaginare un’Europa delle donne, in cui le donne sono madri, non solo nel senso di generare ma anche in quello di essere in grado di creare qualcosa che lasci il segno. E ognuna di queste donne l’ha fatto”. La mostra resterà aperta fino a domani, per poi accompagnare il Tour Mediterraneo Vespucci nelle prossime tappe del Villaggio IN Italia.

