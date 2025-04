Al Villaggio IN Italia di Taranto Forum ANSA con Foti e Abodi

agenzia

Domani alle 15:30, si parlerà anche di attualità e rinnovabili

TARANTO, 16 APR – Innovazione ed energie rinnovabili, eccellenze del territorio e sport saranno i temi del talk organizzato dall’agenzia ANSA al Villaggio IN Italia di Taranto, settima tappa del tour Mediterraneo Vespucci. L’evento sarà aperto da un dibattito con Andrea Porchera, responsabile relazioni istituzionali Renexia, e Giuseppe Catalano, capo di gabinetto della Regione Puglia. A chiudere i lavori saranno i ministri Tommaso Foti e Andrea Abodi, con cui si parlerà di Sud, attualità, politica e, ovviamente, sport. L’appuntamento è per domani, 17 aprile, alle 15:30 presso la Conference Hall del Villaggio, allestito nella suggestiva cornice del castello Aragonese, e sarà trasmesso anche in diretta streaming su ansa.it, sui canali social dell’agenzia e sul canale YouTube del Tour Vespucci.

