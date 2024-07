Albergatore Cogne, “ad agosto arrivata pioggia di disdette”

agenzia

"Ripristino viabilità e ristori sono le priorità"

AOSTA, 03 LUG – “Per agosto abbiamo avuto una pioggia di disdette. Il rischio è di avere una stagione sotto zero e in estate a Cogne le aziende fanno il 70% del fatturato annuo. Le priorità in questo momento? Ripristinare la viabilità e dare ristori alle imprese per farle respirare”. Lo ha detto Filippo Gérard, albergatore di Cogne ed ex presidente degli albergatori valdostani. “Le aziende ricettive di Cogne – ha spiegato – ora sono tutte chiuse, è insostenibile tenerle aperte in questa situazione. Per noi è essenziale la strada, magari anche una viabilità provvisoria, per dare un segnale che non siamo isolati dal mondo. Così potremmo organizzare dei fuoristrada per portare in paese i nostri clienti. E poi bisogna portare avanti il discorso della cassa integrazione e dei ristori, è difficile ipotizzare di fare altri debiti dopo quello che abbiamo passato durante la pandemia”.

