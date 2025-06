Albero caduto a Venezia, 4 i feriti ancora ricoverati

agenzia

Gli altri già dimessi, anche figlia 6 anni della donna più grave

VENEZIA, 03 GIU – Solo 4 dei 12 turisti rimasti feriti ieri nel crollo dell’albero in Piazzale Roma a Venezia sono ancora ricoverati. Gli altri 8 hanno invece già lasciato gli ospedali. Tra essi anche la più grande delle due figlie, di 2 e 6 anni, della donna rimasta ferita più gravemente. La più piccola, invece, resta ancora ricoverata in osservazione. A preoccupare i medici sono però le condizioni della loro mamma, una signora di 38 anni, presa in pieno dalla pianta, un vecchio leccio alto circa 15 metri. La donna è già stata operata d’urgenza ieri all’ospedale all’Angelo, per un grave trauma addominale, resta in terapia intensiva, ed è in prognosi riservata. Sulla dinamica dell’incidente, in sostanza sullo stato dell’albero prima dell’improvviso crollo, sono in corso indagini. Pare che i commercianti della zona si fossero detti preoccupati per la staticità del leccio, che in alcune immagini scattate nel recente passato appariva fortemente piegato verso la fondamenta.

