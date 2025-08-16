Albero caduto su un’auto: domani i funerali del 29enne

agenzia

Il sindaco di Ferrandina, 'fuori pericolo gli altri tre feriti'

FERRANDINA, 16 AGO – Saranno celebrati domani, domenica 17 agosto, alle ore 16, nella Chiesa Madre di Ferrandina (Matera) i funerali di Nicola Pipio, il giovane di 29 anni, morto ieri pomeriggio, in un’area picnic, dove un grosso albero ha schiacciato l’automobile in cui, insieme ad altri tre giovani, stava cercando riparo da un violento temporale. Lo ha reso noto il sindaco della città lucana (ottomila abitanti, a 30 chilometri da Matera), Carmine Lisanti, che ha scritto una lettera aperta ai suoi concittadini. “Vi scrivo con il cuore ancora in gola, non solo come vostro sindaco, ma anche come padre. Non c’è dolore più grande di quello che si prova di fronte alla sofferenza dei nostri figli”. Nella lettera aperta, il primo cittadino ha ricordato di aver “seguito da vicino la situazione fin dai primi istanti. Ho visitato personalmente gli ospedali e sono stato assieme alle famiglie, rimanendo con loro costantemente in contatto. Vi assicuro che Ilaria (la ragazza di 22 anni) trasferita a Bari e Domenico (20 anni) a Potenza stanno ricevendo le migliori cure. Le loro condizioni sono stabili e sono fuori pericolo. E’,invece, di pochi minuti fa la notizia delle dimissioni dall’ospedale di Matera di Angelo (il terzo ferito)”. “Oggi, in un giorno così importante in cui celebriamo il nostro Santo Patrono San Rocco – ha concluso il sindaco – vi chiedo di unirci in preghiera: chiediamo a San Rocco di vegliare su questi ragazzi, di dare forza alle loro famiglie e di aiutarci, come comunità, a superare questo drammatico e doloroso momento”.

