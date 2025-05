Alcol spacciato per disinfettante per evadere le accise: sequestrati 24mila litri a Treviso

contrabbando

Il controllo della Gdf: era diretto a Napoli e Reggio Calabria

La Guardia di Finanza di Treviso ha concluso un’indagine su un traffico internazionale di 120mila litri di alcol etilico di contrabbando, per accisa e Iva evase pari a 1,4 milioni di euro, denunciando due persone e sequestrando un Tir e 24mila litri di alcol.

L’alcol etilico, proveniente dalla Polonia e introdotto in Italia attraverso i valichi di Gorizia, Udine e Trieste, era destinato ad alcune località tra le province di Napoli e Reggio Calabria e aveva documentazione falsa che lo descriveva come liquido disinfettante. Un espediente che serviva a eludere i controlli delle pattuglie delle Fiamme Gialle su strada per la verifica delle merci che fanno ingresso nel territorio nazionale.

I reati contestati ai due indagati, un cittadino polacco e uno italiano, sono la sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa e l’irregolarità nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. Il sequestro era avvenuto lo scorso febbraio al casello autostradale di Venezia Est sull’autostrada A4; le indagini sono proseguite per disarticolare la filiera e il canale di contrabbando.