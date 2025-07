Alemanno, ‘invito la politica in carcere’

agenzia

L'avvocato: "Sta preparando iniziative anche con associazioni"

ROMA, 04 LUG – “Invito la politica in carcere per vedere le condizioni in cui vivono i detenuti”. Questo l’appello, affidato al suo avvocato Edoardo Albertario, dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno detenuto nel carcere romano di Rebibbia. “E’ in una cella con altre cinque persone, le temperature sono proibitive. Rebibbia è un carcere relativamente nuovo ed è tutto lamiera: l’estate diventa un inferno -dice l’avvocato- Al G8 ci sono stati tentativi di suicidio, questa situazione va denunciata”. Alemanno, spiega l’avvocato, “non esclude altre forme di protesta che coinvolgano proprio esponenti politici ed associazioni che da tempo si occupano della condizione dei detenuti”. Alemanno si trova detenuto a Rebibbia dal 31 dicembre 2024 per non aver rispettato gli obblighi che gli erano stati imposti dai giudici di sorveglianza dopo la condanna definitiva per influenze illecite.

