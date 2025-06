Alessandria, domiciliari per tentato omicidio dopo lite a Pasqua

agenzia

Un trentottenne romeno ha accoltellato due fratelli connazionali

ALESSANDRIA, 03 GIU – Un uomo di 38 anni, di origine romena, è stato arrestato dai carabinieri di Alessandria per tentato omicidio per avere accoltellato due connazionali durante la cena di Pasqua. Dopo l’udienza di convalida per lui, già noto alle forze dell’ordine, sono stati decisi i domiciliari con braccialetto elettronico. Il 20 aprile nel sobborgo di Spinetta Marengo, i militari avevano identificato quattro persone protagoniste di una violenta lite, di cui due con abiti laceri e ferite. Uno aveva dei grossi tagli su un polpaccio, sulla schiena e al mento. Un altro su una spalla, su un avambraccio e dietro un orecchio. C’erano tracce di sangue un po’ ovunque. L’aggressore si era però allontanato prima dell’arrivo della gazzella, ma sul posto era rimasta parte dell’arma utilizzata: la lama di un coltello da cucina spezzata e ancora sporca. Tutto era cominciato a una festa a casa di una conoscente, con invitati la fidanzata di uno dei feriti e il cognato. Tra i presenti c’era anche il trentottenne. Palesemente ubriaco, aveva rivolto avances e insulti alla donna. Violenta la sua reazione al tentativo di difesa da parte del fidanzato e del fratello di quest’ultimo. L’uomo era stato poi rintracciato vicino a un condominio, sempre in zona, dove stava cercando di arrampicarsi sulla ringhiera del primo piano. Impugnava ancora uno dei due coltelli utilizzati per colpire i due fratelli.

