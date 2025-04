Alessandria, restituito alla comunità crocifisso danneggiato

agenzia

Carabinieri hanno pagato restauro, consegna simbolica al vescovo

ALESSANDRIA, 09 APR – I carabinieri di Alessandria hanno riconsegnato oggi al vescovo Guido Gallese il crocifisso sottratto il 10 febbraio dalla chiesa di via delle Orfanelle, poco distante dalla Caritas. A farlo sono stati il comandante del Norm ( nucleo operativo a radiomobile), il capitano Graziano del Rio, il luogotenente Marco Angelini e due militari della sezione radiomobile. L’oggetto sacro era stato gravemente danneggiato dall’autore del furto, che lo aveva usato per colpire alcune auto e minacciare i passanti. Gli uomini del Norm – che lo hanno arrestato in flagranza per danneggiamento aggravato di auto, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione di beni culturali, porto di oggetti atti a offendere e offese a confessione religiosa mediante villipendio – decisero subito di farlo restaurare a proprie spese. È stato quindi affidato a un professionista, che ha ripristinato la parte lignea e la figura in piombo del Cristo. “Nel nostro lavoro – come scrive nel messaggio per la riconsegna il comandante provinciale, tenente colonnello Giovanni Palatini – ci sono interventi che lasciano il segno, che ci toccano dentro”. “Dobbiamo molto ai carabinieri, per il loro quotidiano impegno – ha rimarcato monsignor Gallese -. Oggi ancora di più, perché con questo gesto hanno dimostrato che sotto le uniformi battono cuori puri, che sanno emozionarsi e sentire. A prescindere dall’intima fede religiosa o dal credo, si sono impegnati personalmente per restituire dignità a questo crocifisso e all’intera comunità”.

