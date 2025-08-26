Alessia Pifferi pienamente capace di intendere e volere’

agenzia

Esito della nuova perizia in appello sull'omicidio della figlia

MILANO, 26 AGO – Alessia Pifferi era pienamente capace di intendere e volere al momento dei fatti. Lo ha stabilito la perizia disposta nel processo di secondo grado a Milano a carico della donna, condannata all’ergastolo per omicidio volontario aggravato in primo grado per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno e mezzo nel luglio 2022, lasciandola sola in casa per sei giorni. Una perizia psichiatrica nel primo processo aveva già accertato che la 40enne era capace di intendere e volere e, poi, su istanza della difesa la Corte d’Assise d’appello ha affidato a tre esperti un nuovo accertamento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA