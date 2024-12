Alessia Piperno,’Cecilia tieni duro, abbraccio i genitori’

agenzia

Fu detenuta 45 giorni a Evin, lo stesso carcere della reporter

ROMA, 27 DIC – “A Cecilia Sala idealmente dico di tenere duro come ho fatto io per 45 giorni: nel carcere di Evin a noi stranieri fisicamente non torcono un capello, ma mentalmente ti provano molto. So cosa vuol dire il terrore di stare in una cella da soli. Abbraccio i suoi genitori, immagino il loro dolore che è come quello che hanno provato i miei”. Lo dice all’ANSA Alessia Piperno, la scrittrice e travel-blogger arrestata in Iran nel 2022 e poi rilasciata dopo 45 giorni di detenzione nel carcere di Evin, lo stesso in cui ora è detenuta la giornalista Cecilia Sala.

