Alex: sopralluogo dei vigili del fuoco con i droni

agenzia

Per trovare tracce sul mistero della caduta dal dirupo

VIDOR, 12 LUG – E’ iniziato stamane il sopralluogo dei vigili del fuoco voluto dalla Procura per chiarire ulteriormente cosa sia accaduto ad Alex Marangon, il barista 25enne di Marcon (Venezia) scomparso il 30 giugno e il cui corpo è stato trovato in un isolotto del fiume Piave alle Grave di Ciano il 2 luglio. Davanti all’Abbazia di Santa Bona di Vidor, nel trevigiano, sta operando una decina di vigili del fuoco del nucleo speleofluviale e tecnici con i droni provenienti da Treviso e da altri compartimenti della regione, oltre ai Carabinieri. Saranno scandagliati, in particolare, con l’ausilio di lunghe scale e dell’occhio dei droni, il terrazzamento di pietra che chiude il giardino davanti all’abbazia e la scarpata sottostante, una parete alta 15 metri, ripidissima, ricoperta da un groviglio di piante, che finisce nel Piave. L’obiettivo è trovare tracce ematiche o di altro tipo e verificare la reale traiettora di caduta per spiegare con certezza se Alex sa scivolato involontariamente o, viceversa, sia stato gettato da qualcuno dei presenti al rito sciamanico giù dal terrazzamento.

