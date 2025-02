Il Papa sta meglio ma “non è fuori pericolo”

Vaticano

Briefing al Gemelli dove è ricoverato e dove è affidato alle cure del professor Sergio Alfieri

“Il Papa non è fuori pericolo”. Lo ha detto il professor Sergio Alfieri in un briefing al Gemelli sulla salute del Papa. Ma “adesso non è in pericolo di vita, oggi è andato in cappella a pregare”, ha aggiunto precisando che il Sommo pontefice “non è attaccato a nessun macchinario. Quando ha bisogno mette i naselli per un pò di ossigeno, ma sta a respiro spontaneo e si alimenta».

Il professore ha precisato inoltre che il Papa resterà ricoverato al Gemelli almeno tutta la prossima settimana.

