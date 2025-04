Alice Neri, al via la perizia sull’auto carbonizzata

agenzia

L'esame della vettura su richiesta della difesa dell'imputato

MODENA, 24 APR – Sono iniziati alle 9 di questa mattina gli accertamenti peritali sull’auto di Alice Neri, la 32enne di Ravarino, nel Modenese, ammazzata a coltellate nelle campagne di Concordia a novembre del 2022. Il cadavere della giovane madre fu ritrovato nel bagagliaio della sua stessa Ford Fiesta, data alle fiamme dall’assassino. Unico imputato nel processo per il delitto è il tunisino Mohamed Gaaloul. La Corte d’assise nel corso della recente udienza in tribunale a Modena ha accolto la richiesta avanzata dalla difesa dell’imputato di effettuare un sopralluogo sulla Ford della vittima, in cerca di eventuali elementi mai analizzati prima d’ora. Cumuli di detriti che potrebbero “nascondere – secondo l’avvocato Roberto Ghini, che rappresenta l’imputato – elementi utili nel procedimento in atto”. Questa mattina hanno raggiunto la carrozzeria di via Montebianco, a Carpi i militari del Ris di Parma, nominati come periti del tribunale e i diversi consulenti delle parti insieme agli avvocati della difesa e di parte civile. L’auto sarà scandagliata in cerca di potenziali tracce di sangue e non solo: non sono mai stati trovati né il cellulare della vittima né l’arma del delitto.

