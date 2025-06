Alice Neri: il marito revoca la costituzione di parte civile

agenzia

'Non è stata raggiunta la prova della colpevolezza di Gaaloul'

BOLOGNA, 11 GIU – Nicholas Negrini, marito di Alice Neri, uccisa a Concordia tra il 17 e il 18 novembre 2022, esce dal processo. Lo ha annunciato il suo difensore, avvocato Antonio Ingroia, ex pm, che ha revocato la costituzione di parte civile e non ha depositato le proprie conclusioni alla Corte di assise che sta processando il tunisino Mohamed Gaaloul. “Nicholas Negrini vuole la verità, non una qualsiasi. Per queste ragioni noi ci atteniamo con rispetto a qualsiasi decisione della corte. Siamo certi prenderete la decisione più giusta, ma in coscienza abbiamo il dovere di esprimere la nostra convinzione. Oggi non si è raggiunta la prova di colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Abbiamo quindi deciso di non chiedere la condanna dell’imputato e il risarcimento, ma di chiedere di trasmettere gli atti alla procura per ulteriori indagini”, ha detto nella sua arringa.

