Alimenti: per possibile contaminazione da stramonio richiamati 9 lotti spinaci

Provvedimenti

"I Colori del Sapore" commercializzati da Aldi

Per rischio chimico sono stati richiamati 9 lotti di spinaci ‘I Colori del Sapore’, commercializzati dalla catena Aldi e prodotti dall’azienda agricola Ambruosi & Viscardi. Il motivo è la “possibile presenza di erba infestante tossica (Datura stramonium L.)”, si legge nel richiamo pubblicato sul sito del ministero della Salute. Lo stramonio è una pianta altamente velenosa, a causa dell’elevata concentrazione di potenti alcaloidi in tutte le parti e soprattutto nei semi. Dalle note proprietà narcotiche, sedative ed allucinogene, può alterare la percezione e causare allucinazioni visive e uditive. Fra i sintomi di intossicazione da stramonio, bocca secca, difficoltà nel parlare e deglutire, mal di testa, tachicardia e disorientamento. Questi i lotti richiamati da Aldi, in confezione da 500 grammi: L 204 (scadenza 28/07/2024), L 205 (29/07/2024), L 206 (30/07/2024), L 207 (31/07/2024), L 208 (scadenza 1/08/2024), L 209 (2/08/2024), L 210 (3/08/2024), L 211 (4/08/2024), L 212 (5/08/2024). Il prodotto non deve essere consumato – si evidenzia nel richiamo – e può essere restituito in tutte le filiali Aldi. Il prezzo di vendita sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino. Per eventuali richieste di chiarimento si può contattare il Servizio clienti Aldi al numero 800 370 370 (lunedì-venerdì 8:30-17:00, sabato 8:00-14:00).

