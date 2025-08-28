Alla Perdonanza consigliera sfila con abito-bandiera Palestina

agenzia

Consiglieri di minoranza dell'Aquila espongono i colori di Gaza

L’AQUILA, 28 AGO – Un abito con i colori e i simboli della bandiera della Palestina. Così Simona Giannangeli, consigliera comunale di minoranza del capoluogo (L’Aquila Coraggiosa) ha scelto di sfilare tra le autorità civili del corteo della Perdonanza Celestiniana, iniziativa che precede i riti di apertura della Porta Santa. La consigliera fa parte della delegazione dei consiglieri di minoranza che sta partecipando al corteo tenendo in mano proprio una maxi-bandiera palestinese. Lo scorso anno, la polizia aveva bloccato l’ingresso in corteo dello stesso vessillo. La consigliera non è nuova a questo tipo di iniziative, in quanto di recente ha lasciato una bandiera della Palestina su una delle cime del Gran Sasso. Negli ultimi mesi ha chiesto la discussione in aula di tre ordini del giorno legati alla questione palestinese e un quarto è in preparazione. “Non credo che possano dirmi nulla, anche perché di vestito ho solo questo”, ha commentato prima dell’inizio della passeggiata che, curiosamente, è partita nei pressi della balconata del Partito democratico in piazza Palazzo dove, dall’inizio dell’evento Celestiniano c’è uno striscione con scritto: “La Perdonanza riconosca lo stato della Palestina – costruiamo la pace – Stop al Genocidio”.

