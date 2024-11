Alla Sapienza il primo corso contro la violenza di genere

agenzia

Polimeni, un unicum che speriamo sia replicato

ROMA, 26 NOV – E’ stato annunciato oggi dalla rettrice Antonella Polimeni il nuovo corso interdisciplinare dell’Università La Sapienza di Roma, “La cassetta degli attrezzi contro la violenza di genere”, che entrerà a far parte dell’offerta formativa dell’ateneo a partire dal secondo semestre di questo anno accademico. La presentazione è avvenuta durante l’incontro “#NoExcuse: niente giustifica la violenza. Sapienza per la costruzione di una cultura del rispetto” che si è tenuto oggi nell’aula magna del rettorato. “I tragici fatti a cui assistiamo ogni giorno rafforzano la consapevolezza che la violenza contro le donne e i femminicidi vadano combattuti principalmente sul piano culturale. Occorre fornire soprattutto alle giovani generazioni gli strumenti culturali per affrontare, comprendere e superare alcuni stereotipi che ancora oggi sono radicati nella società”, ha detto la rettrice Polimeni che ha spiegato come questo sia “l’obiettivo del nuovo corso di Sapienza che, attraverso l’acquisizione di competenze provenienti dai diversi ambiti del sapere, intende contrastare il fenomeno della violenza di genere. Il corso è il frutto di un lavoro corale di tutte le componenti della nostra comunità: a partire da quella studentesca a quella del personale docente e tecnico-amministrativo”. “Esso rappresenta – continua la rettrice – un unicum a livello nazionale che certamente auspichiamo potrà essere replicato in altre realtà. È già nostra intenzione allargare la partecipazione a questo corso anche ai professionisti della salute dei nostri policlinici e più in generale del Sistema Sanitario Nazionale”. Le lezioni del corso saranno fruibili online e in modalità asincrona e affronteranno il tema delle diverse forme di violenza in un’ottica transdisciplinare, dalle scienze giuridiche, politiche, sociali ed economiche, a quelle umanistiche, mediche e psicologiche. Violenza economica, linguaggio offensivo, violenza fisica e psicologica, revenge porn sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati all’interno delle lezioni. Il corso, che sarà aperto a tutta la comunità della Sapienza, potrà inoltre essere inserito tra le attività a scelta di ciascun piano formativo, dando diritto a 3 Cfu, a prescindere dal percorso di studi a cui si è iscritti; e sarà inserito tra le iniziative formative rivolte al personale tecnico- amministrativo di ateneo

