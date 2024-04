Alla Sissa 1/o International Day of Children’s Universities

agenzia

Giornata in ateneo per bimbi e bimbi. Iniziativa di eucu.net

TRIESTE, 05 APR – L’11 aprile si terrà la prima edizione dell’International Day of Children’s Universities, giornata dedicata alle università che, a favore di un maggiore impegno verso i giovani, propongono attività e programmi di divulgazione per bambine, bambini, ragazzi e ragazze come visite guidate, seminari, laboratori, mostre, feste e fiere. L’iniziativa è stata lanciata da eucu.net, la Rete europea delle università per bambini e ragazzi. Con il programma SISSA for Schools, dedicato alle scuole di ogni ordine e grado e attivo da più di dieci anni, la SISSA di Trieste è coinvolta ed è partner della rete internazionale eucu.net (https://eucu.net/), che riunisce Children’s University da tutto il mondo. Le Children’s University sono un ponte tra il mondo accademico e quello dei più giovani, promuovono un dialogo aperto e costruttivo tra giovanissimi e scienziati e contribuiscono a garantire che esigenze e prospettive dei bambini non vengano trascurate. Per l’11 aprile, la SISSA propone una sessione speciale di SISSA for Schools rivolta a due classi della scuola secondaria di II grado Alessandro Volta di Trieste. Gli studenti saranno guidati da Meriem Behiri, dottoranda in astrofisica e cosmologia alla SISSA, alla scoperta di “Segnali dallo spazio profondo”. Dopo il seminario, studenti e studentesse visiteranno la struttura accompagnati da ricercatrici e ricercatori. SISSA for Schools, comunque, durante l’anno scolastico offre a studenti di ogni età l’opportunità di avvicinarsi alle scienze attraverso giochi, attività interattive e visite ogni giovedì mattina confrontandosi dalla matematica alla fisica, dalle neuroscienze alla data science.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA