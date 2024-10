Allagamenti e scuole chiuse nell’Alessandrino

agenzia

Per le forti piogge disagi nella provincia, preoccupa il Bormida

ALESSANDRIA, 16 OTT – Disagi per la circolazione e scuole chiuse in provincia di Alessandria a causa del maltempo che sta interessando il territorio. L’allerta secondo le previsioni di Arpa Piemonte resta giallo, mentre sono diverse le strade allagate. La Strada Provinciale 150 è stata chiusa per un sottopasso allagato da Bosco Marengo all’intersezione con la 35 Bis. Causa acqua in carreggiata ad Alessandria non sono percorribili via Guazzone tra Lobbi e via San Giuliano Nuovo di Castelceriolo, interdetto il sottopasso Molinetto da Strada Bolla a Frugarolo. Sono tenuti sotto controllo il livello del fiume Bormida e il suo ponte “che, nel caso di un superamento dei limiti di sicurezza, verrebbe chiuso”, ha precisato il sindaco Giorgio Abonante.

