Allagamenti in zona sud Milano, a Niguarda evacuata scuola

agenzia

In città blackout e auto bloccate nei sottopassi

MILANO, 22 SET – A Milano, oltre al Seveso, è altissimo anche il livello del fiume Lambro. L’acqua è uscita copiosa dai tombini in via Vittorini, punto nevralgico, dove comunque sono state sistemate le paratie nel tentativo di proteggere le abitazioni. Sono molti gli interventi che stanno impegnando i vigili del fuoco in città. In via val Cismon, nel quartiere di Niguarda, zona colpita dall’esondazione del Seveso, sono intervenuti per evacuare una scuola paritaria. Tanti gli allagamenti, con auto bloccate nei sottopassi, e blackout nelle zone dove le centraline dell’elettricità vengono lambite dall’acqua.

