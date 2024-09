Allagamenti nel Livornese, in 6 ore 200 millimetri pioggia

agenzia

Scuole chiuse a S.Vincenzo, a Castagneto invito non uscire casa

SAN VINCENZO (LIVORNO), 23 SET – A San Vincenzo (Livorno) i pluviometri indicano che oggi in 6 ore sono caduti 200 millimetri di pioggia e il sindaco Paolo Riccucci, intorno alle 18.30 ha aperto il Coc, a fronte degli eventi meteo verificati a partire dalle 16 ha deciso in via precauzionale la sospensione per domani 24 settembre delle attività didattiche di scuole medie, elementari, materna e nido e centro diurno. La situazione è molto complessa anche nella zona di Donoratico tanto che Intorno alle 19 la sindaco di Castagneto Carducci, Sandra Scarpellini, ha diramato un appello raccomandando alla popolazione di non uscire di casa, perché la circolazione è completamente collassata. In questo momento e già da due ore, ha spiegato Scarpellini, operai, volontari, polizia municipale e provinciale sono in azione, ma frane e fossi in uscita determinano di non muoversi. “Una forte perturbazione sta interessando la zona tra Cecina e San Vincenzo dove sono caduti 200 mm nelle ultime 6 ore, 22mm solo negli ultimi 15 minuti – scrive il governatore Eugenio Giani sui socia -. Interventi in corso per alcuni allagamenti localizzati. La perturbazione è in estensione alle zone interne nelle prossime ore”. Giani segnala inoltre “temporali in atto sulla costa centrale e anche fra Siena e Arezzo. Circa 22 mm di pioggia caduti in 15 minuti a Pomarance”, in provincia di Pisa. “Nella prossima ora i temporali potranno interessare ancora la stessa zona ma con cumulati inferiori. Sul mare davanti alla regione sono presenti altri nuclei temporaleschi che tenderanno a portarsi nelle zone interne nelle prossime 1-2 ore, con fenomeni localmente forti”. Fino alla mezzanotte di oggi la sala della protezione civile regionale ha esteso a tutta la Toscna il codice giallo per il maltempo.

