All’Agenzia per la cybersicurezza un contingente di 70 militari

agenzia

Dpcm in Gazzetta Ufficiale, 20 Carabinieri proteggeranno la sede

ROMA, 29 AGO – E’ di 70 unità il contingente massimo di personale della Difesa che potrà essere impiegato nell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale: fino a venti per incarichi nell’area manageriale e alte professionalità e fino a cinquanta nell’area operativa. Lo prevede un decreto del presidente del Consiglio pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. I militari da impiegare sono selezionati dall’Agenzia nell’ambito di una rosa di candidati individuati dal ministero della Difesa, su proposta dello Stato Maggiore della Difesa, sentiti gli Stati Maggiori di Forza armata e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri. A 20 Carabinieri sono assegnate le funzioni di tutela della sicurezza fisica della sede dell’Acn. L’impiego del personale della Difesa presso l’Agenzia non può avere durata superiore a tre anni. Su richiesta dell’Acn e previo assenso dell’interessato e del ministero della Difesa, la durata complessiva del comando può essere estesa ad un periodo continuativo di cinque anni. Il decreto stabilisce anche che nello svolgimento delle attività di formazione e qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, nonchè delle attività addestrative e di quelle relative alle esercitazioni di sicurezza cibernetica e resilienza, l’Agenzia può avvalersi delle strutture e delle capacità del ministero della Difesa: il Polo formativo cyber, il Centro alti studi per la difesa, la Scuola di telecomunicazioni Forze armate di Chiavari ed il Centro interforze di formazione intelligence e di guerra elettronica di Ponte Galeria, Comando per le operazioni di rete.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA