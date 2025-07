E’ stato trovato il bimbo che era scomparso: è vivo

Ventimiglia

Non si avevano più sue notizie da venerdì notte

Allan Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì notte da un camping di Latte, a Ventimiglia, è stato trovato: è vivo. La notizia del ritrovamento in vita è stata accolta dagli abitati della città con grande commozione, soprattutto quando il bambino è arrivato in centro, portato in braccio da uno dei vigili del fuoco che hanno partecipato alle ricerche.

