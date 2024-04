Allarme bomba a Trani, treni in ritardo di oltre 5 ore

agenzia

Trenitalia 'previste cancellazioni parziali e totali'

BARI, 25 MAR – A causa degli allarmi bomba registrati questa mattina nelle stazioni di Trani, Barletta e Bari-Palese che hanno imposto l’intervento delle forze dell’ordine per le attività di verifica e bonifica, “i treni regionali e a lunga percorrenza, Alta velocità e Intercity, stanno subendo cancellazioni parziali, totali e ritardi al momento oltre i 300 minuti”. È quanto fa sapere Trenitalia evidenziando che “la circolazione ferroviaria sulla linea Bari-Pescara resta sospesa tra Bari centrale e Barletta”. La società di trasporti sottolinea che “tenuto conto delle ripercussioni sul servizio e anche dell’interruzione fra Caserta e Foggia” dovuta a un movimento franoso, i passeggeri possono “riprogrammare il proprio viaggio fino a nuovi aggiornamenti che avverranno in seguito alla conclusione delle operazioni di verifica da parte delle forze dell’ordine”. Trenitalia ha previsto “il rimborso integrale del biglietto per chi rinuncia al viaggio o in alternativa la possibilità di riprogrammarlo”. Disagi anche alla stazione ferroviaria di Bari dove comunque sono stati predisposti bus sostitutivi.

