Allarme bomba al Brennero, chiusa l’autostrada A22

Gli artificieri sono al momento in azione

BOLZANO, 04 DIC – Gli artificieri sono al momento in azione alla stazione ferroviaria di Brennero per un allarme bomba. Il tutto è iniziato quando la Polfer è dovuta intervenire per calmare un cittadino nordafricano che era a bordo del treno diretto a Monaco. L’umo ha dato in escandescenze ed è stato fatto scendere dal convoglio e in quel momento ha detto agli agenti di aver messo una bomba in uno dei bagni. A quel punto il treno è stato fermato sui binari e sono partiti i controlli che sono ancora in corso. L’uomo è stato sottoposto ad accertamenti. A causa dell’allarme bomba è stato chiuso il traffico ferroviario, la strada adiacente alla stazione e la vicina autostrada A22 in entrambe le direzioni.

