Allarme bomba sul traghetto Livorno – Palermo opera di un mitomane: indagini per identificarlo

il caso

Una telefonata anonima aveva segnalato un ordigno a bordo. Disagi per i 1500 passeggeri

Nessun ordigno a bordo del traghetto: ha dato esito negativo anche la terza verifica dei controlli sul traghetto Zeus Palace della Grimaldi in partenza da Livorno per Palermo nel pomeriggio di oggi. L’allarme era scattato in seguito a una telefonata anonima arrivata sul call center passeggeri della compagnia di navigazione. Le autorità hanno già concesso l’autorizzazione alla partenza.

I passeggeri dello Zeus Palace, circa 1500 persone con 700 auto al seguito, sono rimasti tutti a bordo, e la situazione è sempre stata sotto controllo, come ha sottolineato il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi che ha coordinato le operazioni di emergenza dopo che nel pomeriggio di oggi alla sede Grimaldi di Roma era arrivata una telefonata che segnalava la non meglio precisata presenza di un ordigno a bordo di una nave in partenza per Palermo.