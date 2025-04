Alle comunali di Monfalcone una lista islamica

agenzia

Roccaforte leghista, la comunità molto nutrita

TRIESTE, 15 APR – Per le elezioni a sindaco nel comune di Monfalcone (Gorizia) i cui seggi si sono chiusi ieri sera ed è in corso stamani lo scrutinio, quest’anno si è presentata una lista islamica, Italia Plurale che, come scrive oggi il Corriere della sera, può potenzialmente contare su 7.982 elettori. Sono i cittadini provenienti dal Bangla Desh e altri Paesi del Sud Est asiatico emigrati a Monfalcone e che lavorano quasi tutti al grande polo industriale di Fincantieri. Candidato sindaco della lista (che conta 18 nomi) è Bou Konate, ingegnere venuto dal Senegal che ha già un passato politico proprio a Monfalcone, dove era stato assessore al Lavori pubblici nel 2001. Come scrive il Corriere, è stata “la politica di odio” a condensare l’interesse politico della comunità islamica. Monfalcone è infatti stato guidato dalla sindaca leghista Anna Maria Cisint per anni, che, quando è stata eletta al Parlamento europeo, si è tenuta alcune deleghe. Cisint ha chiuso le moschee abusive, vietato il bagno alle donne vestite, tolto le panchine ai clandestini. Oltre a Monfalcone alle comunali in Fvg si è votato anche a Pordenone, Nimis e San Pier d’Isonzo.

