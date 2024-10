Allerta arancione in Piemonte, apre sala operativa della Regione

agenzia

Il rischio più forte al confine con la Liguria

TORINO, 25 OTT – Torna l’allerta per il maltempo in Piemonte e dalla prossima mezzanotte sarà aperta la sala sala operativa della Protezione civile regionale. L’allerta per piogge forti e temporali emessa da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è di colore giallo per oggi, ma domani diventerà arancione, per rischio idrogeologico, sul Piemonte meridionale (valli Belbo, Bormida e Scrivia). Le previsioni meteo prevedono precipitazioni più intense nella serata di oggi dal settore meridionale fino all’intero Piemonte domani e dopodomani, molto forti sul settore nordoccidentale-settentrionale e al confine con la Liguria. L’attività di monitoraggio della Sala operativa “continuerà fino a quando le condizioni meteorologiche lo renderanno necessario”.

